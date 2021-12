TESLA - Vom Börsensuperstar zur Supernova?

Nach einer dreiecksförmigen Korrektur schwang sich die Aktie von Tesla ab Mai zu einer weiteren imposanten Rally auf und überwand schon im Oktober das damalige Rekordhoch bei 900,40 USD, um es in der Spitze bis auf 1.243,49 USD zu schrauben.

Doch seit Anfang November hat sich das Bild gewandelt und ein ca. 20 %-er Rückgang die Vorzeichen gedreht. Dem kurstechnischen Umschwung folgte eine weitere Erholung, die im Bereich von 1.170 USD zuletzt von einer zweiten weitreichenden Verkaufswelle abgelöst wurde.

Nur noch eine Unterstützung vor dem Januarhoch

Dieser Abverkauf, der schon in der Godmode-PLUS-Analyse meines Kollegen Alexander Paulus frühzeitig antizipiert wurde - führt geradewegs an das Novembertief bei 978 USD (mehr zu unserem Angebot von Godmode PLUS finden sie auch unter diesem Link).

Darunter dürfte der Einbruch weiter Fahrt aufnehmen und bis ans alte Rekordhoch bei 900 USD führen. Auf diesem Niveau wiesen auch die beiden Abwärtsstrecken die gleiche Länge auf, womit die Chance auf eine deutliche Erholung steigen würde. Abgaben unter die 900,40 USD-Marke würden dagegen für die Beschleunigung des Abverkaufs bis 820 und 780 USD sorgen.

Neben der Verteidigung der Unterstützung bei 978 USD müssten die Bullen den einstigen Überflieger vor allem wieder deutlich über 1.100 USD antreiben, um eine solide Erholung zu starten. Sollte die Aktie in den kommenden Monaten dann auch über das Rekordhoch ausbrechen können, lägen die nächsten technischen Kursziele bei 1.360 und 1.440 USD.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)