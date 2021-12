The Coretec Group unterzeichnet Mietvertrag für Labor

The Coretec Group, Inc., (OTCQB:CRTG), Entwickler von technischem Silizium- und volumetrischen 3D-Displays, gab die Unterzeichnung eines Mietvertrags für ein Nasslabor im selben Gebäude wie seine Unternehmensbüros bei MI-HQ in Ann Arbor, Michigan, USA bekannt.

Das Labor wird über die notwendige Ausrüstung für luftempfindliche chemische Prozesse verfügen, darunter eine Abzugshaube, ein Schlenkrohrsystem und einen Handschuhkasten sowie weitere gängige Synthesegeräte wie einen Rotationsverdampfer und eine Zentrifuge. Die Bauarbeiten am Laborraum schreiten derzeit fort, das Unternehmen hat mit dem Erwerb von Laborausrüstung begonnen. Der MI-HQ-Vermieter schätzt, dass die Räume Ende Dezember bezogen werden können.

Im Labor kann The Coretec Group Cyclohexasilan (CHS) und Silizium-Quantenpunkte herstellen sowie Experimente durchführen. Die Daten aus diesen Experimenten werden von Nutzen sein, um den Kundenbedarf zu decken und weitere Innovationen zu fördern. Zudem wird das Labor ein nützliches Werkzeug für die CHS-Batterieentwicklung des Unternehmens sein.

„Ich freue mich sehr, dass die Coretec Group über ihr erstes eigenes Nasslabor verfügen wird, das es uns ermöglicht, unser Ziel zu verwirklichen, Silizium zu entwickeln, um das Leben zu verbessern", sagte Dr. Ramez Elgammal, Ph.D., Chief Technology Officer der Coretec Group. „Dazu gehört unter anderem, mithilfe eines spezialisierten F&E-Wissenschaftlers die Anwendungsentwicklung für CHS in einer Reihe von Märkten zu beschleunigen, einschließlich Anoden für Lithium-Ionen-Batterien und der Entwicklung der nächsten Generation von Festkörperbeleuchtungen. Dies bedeutet einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen."

Über MI-HQ

MI-HQ ist eine hochenergetische, kooperative Unternehmensgemeinschaft über eine Fläche von mehr als 15000m2 westlich von Ann Arbor, USA, die das Wachstum von Unternehmen vor Ort unterstützt, indem funktionale, preisgünstige Räumlichkeiten in einer kollaborativen Umgebung bereitgestellt werden, die Beschleunigung fördert.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://mi-hq.com.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. The Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com. Folgen Sie The Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekanntzugeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211214006160/de/

Ansprechpartner im Unternehmen



The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com



+1 866 916 0833