The NAGA Group AG verzeichnet weiteres Rekordquartal: 7,1 Mio € Umsatz bei Rekordanzahl an Neuanmeldungen und Rekord-Handelsvolumina

Rekordvolumina von 33 Mrd. Euro im dritten Quartal bei 1,6 Mio. Transaktionen



Rekordvolumina von 33 Mrd. Euro im dritten Quartal bei 1,6 Mio. Transaktionen

40.000 Neuanmeldungen im dritten Quartal



40.000 Neuanmeldungen im dritten Quartal

Offizieller NAGA PAY Launch für November 2020 angekündigt



Die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Investitionen in NAGA.com, hat im dritten Quartal 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen bei einem Rekordumsatz von 7,1 Mio. € (Q3 2019: 1,17 Mio. €) und einem starken EBITDA von 1,9 Mio. € (Q3 2019: - 1,04 Mio. €) ein weiteres Rekordquartal abgeschlossen. Mit fast 40.000 neuen Konten (Q3 2019: 7.100) wuchs die Nutzerbasis gegenüber den vorangegangen Quartalen um 70%, während das monatliche Handelsvolumen im dritten Quartal 2020 gegenüber dem zweiten Quartal um 22% deutlich auf über 33 Milliarden stieg (Q3 2019: 13 Milliarden Euro). 1,6 Millionen Echtgeld-Transaktionen (Q3 2019: 947.000) im dritten Quartal bedeuten ebenfalls einen neuen Bestwert.

"Wir sind mit dem dritten Quartal sehr zufrieden. Besonders im Hinblick auf die Saisonalität und die geringere Kundenaktivität im Sommer haben wir erneut gezeigt, dass sich unsere Wachstumsstrategie auszahlt und nachhaltig ist. Außerdem haben wir trotz gestiegener Wachstumskosten eine sehr solide EBITDA-Quote erzielt. Angesichts des Wachstums unserer aktiven Benutzerbasis ist es uns auch gelungen, unsere Plattform und internen Prozesse erheblich zu verbessern, um weitere Skalierbarkeit sicherzustellen. Betrachtet man alle unsere Metriken, sieht man sehr deutlich, dass NAGA auch ohne den "COVID-Effekt" wachsen kann", erklärt der NAGA Vorstandsvorsitzende Benjamin Bilski.

Das Unternehmen berichtet außerdem über den Start einzigartiger digitaler Multi-Webinare mithilfe des Streaming-Anbieters "Zoom". Am 30. September veranstaltete NAGA das "Alpha-Event", an dem 1.500 Studenten aus 16 Ländern teilnahmen, hauptsächlich aus der afrikanischen und südostasiatischen Region, die gleichzeitig verbunden waren. Gastgeber der Veranstaltung war der in der Branche weltbekannte Trading-Ausbilder Andreas Thalassinos, der kürzlich zu NAGA kam. Angesichts des Erfolgs und des neuen hauseigenen Aufnahmestudios von NAGA werden dem "Alpha Trading Event" von nun an regelmäßig digitale Workshops und weitere Veranstaltungen folgen, um Anfängern im Handel eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten.

"Wir sind sehr stolz auf unser neues volldigitales Bildungskonzept. Angesichts der Zeit, in der wir uns befinden, ist es wirklich beeindruckend zu sehen, wie über 1.000 Menschen in Echtzeit miteinander verbunden sind, miteinander interagieren und gemeinsam über die Finanzmärkte lernen. Diese digitalen Schulungen wurden von unseren Kunden aus Südostasien und Afrika besonders geschätzt. Tatsächlich suchen Menschen auf der ganzen Welt nach qualitativ hochwertigen Bildungsinhalten, die von zu Hause aus konsumiert werden können und in einem interaktiven Format präsentiert werden. Zusammen mit unserem Director of Education Andreas Thalassinos haben wir den Maßstab für die Finanzmarkt-Ausbildung der nächsten Generation gesetzt. Dies wird zu einem stärkeren globalen Nutzerwachstum für NAGA führen und unsere Vision stärken, nicht nur eine globale Community für Investitionen, sondern auch ein innovativer Anbieter digitaler Finanzbildung zu werden", kommentiert Benjamin Bilski. Die Video-Highlights des "NAGA Alpha Webinars" finden Sie hier: https://naga.com/alpha-trading-webinar

Darüber hinaus kündigt NAGA die offizielle Veröffentlichung der mobilen Bank "NAGA PAY" an. Am 15. November wird NAGA Pay im Google und Apple App Store erhältlich sein. Das Payments-Startup von NAGA hat Tausende von Vorregistrierungen erhalten und wird ein bedeutender Wachstumstreiber für die FinTech-Plattform von NAGA sein. Die Vorregistrierung ist weiterhin unter naga.com/pay verfügbar.

Auf Basis des starken Wachstums in 2020, zahlreicher Innovationen und der großen Chancen durch den Markteintritt in die Wachstumsmärkte Australien und Südafrika, sieht sich die Gesellschaft für das laufende vierte Quartal sehr gut aufgestellt und schaut zuversichtlich auf 2021.

"Das Hauptziel nach dem ersten Quartal bestand darin, unseren Kundenstamm zu vergrößern, in unsere Markenbekanntheit zu investieren und dem Markt zu zeigen, dass unser Modell funktioniert. Wir haben viele vielversprechende Initiativen in der Pipeline, wie die Marktöffnungen in Australien und Südafrika. In China sehen wir ein wachsendes Geschäft und haben gerade über 50 neue Talente in unserem Headquarter eingestellt, um operative Exzellenz in allen Abteilungen zu unterstützen. Wie auf unserer Hauptversammlung letzte Woche erwähnt: NAGA weist per September 2020 die beste Cashflow-Situation, das stärkste durchschnittliche monatliche Handelsvolumen und die höchste Anzahl aktiver Nutzer seit ihrer Gründung auf. Für die nächsten Quartale müssen wir in Markenbekanntheit, Marketing und die Erweiterung unseres Teams investieren, um NAGA auf ein höheres Level zu heben. Dies sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Bewertung", sagt Bilski abschließend.

###

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201005005363/de/

Name: Benjamin Bilski

Tel: +49 (0)40 5247 79153

Email: ben@naga.com, ingo.janssen@ubj.de