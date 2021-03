Theramex führt neue Website ein

Ziel der neuen Website ist es, Quelle für gründliche und nützliche Informationen über Menopause, Osteoporosis, Fertilität und Empfängnisverhütung zu werden.

Die neue Website enthält aktuelle Informationen über Therapiebereiche sowohl für Gesundheitspersonal als auch die breite Öffentlichkeit. Die lokalen Websites werden detaillierteres Informationsmaterial enthalten, das sich insbesondere an Gesundheitspersonal wendet.

Mit dieser Einführung verstärkt Theramex, ein globales Gesundheitsunternehmen für Frauen, sein Engagement zur Unterstützung der Gesundheitsbedürfnisse von Frauen.

Theramex, ein globales Unternehmen, das sich auf die Gesundheit von Frauen konzentriert, führt eine neue Website ein. Dabei handelt es sich um eine moderne, intuitive und leicht navigierbare Website, die darauf ausgerichtet ist, sich selbst als Bezugsgröße für Informationen in den vier Hauptbereichen des Unternehmens zu positionieren: Menopause, Osteoporosis, Fertilität und Empfängnisverhütung.

„In diesem Jahr setzen wir uns nachdrücklich dafür ein, den Prozess der digitalen Transformation des Unternehmens unseren Zielgruppen näherzubringen: Gesundheitspersonal, Patienten und Verwender. Ein entscheidender Schritt im Rahmen unserer Strategie könnte kein anderer sein als die Erneuerung unserer Website und dies auch ganz nach vorne zu hieven", so Robert Stewart, CEO des Unternehmens.

In den kommenden Wochen werden neue Merkmale implementiert und lokale Websites überall dort eingeführt, wo Theramex über eine örtliche Präsenz verfügt und somit spezifische Inhalte, die an die Bedürfnisse des jeweiligen Landes angepasst wurden, anbieten kann. Darüber hinaus wird es einen validierten eigenen Bereich für Gesundheitspersonal geben, um Zugang zu Informationen über unsere Behandlungsmethoden, Produkte und therapeutischen Neuigkeiten zu erhalten.

Jose Naranjo, Vice President Marketing, kommentierte dies mit den Worten: „Mit einer derart großen Vielfalt an neu eingeführten Produkten, die in diesem Jahr geplant ist, könnte für unsere neue Website, die zentral für die digitale Transformation von Theramex ist, kein besserer Zeitpunkt gewählt werden”.

Über Theramex

Theramex ist ein führendes, weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, das sich für Frauen und ihre Gesundheit einsetzt. Mit einem breiten Portfolio innovativer und etablierter Marken in den Bereichen Empfängnisverhütung, Fertilität, Menopause und Osteoporose unterstützt Theramex Frauen in jeder Lebensphase. Unsere Vision ist es, ein lebenslanger Partner für Frauen und die Fachleute des Gesundheitswesens zu sein, die sie behandeln, indem wir patientenbezogene, wirksame Lösungen anbieten, die Frauen in jeder Lebensphase betreuen und unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.theramex.com.

