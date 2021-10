THYSSENKRUPP - Die Bären sind zurück

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 8,614 € (XETRA)

Das zuletzt präferierte bullische Szenario für die Aktien von Thyssenkrupp wurde mit dem Rücksetzer unter 8,90 EUR negiert, im Anschluss übernahmen die Bären das Kommando.

Wie ist die aktuelle Chartsituation zu bewerten?

Der Bereich um EMA50 und EMA200 - beide gleitenden Durchschnitte notieren aktuell um 9,00 EUR - ist der kurzfristig relevante Widerstand für die Käufer. Unterhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands südwärts in der Aktie.

Die Bullen haben in den vergangenen Wochen ihre Chance auf der Oberseite erst einmal verspielt, aktuell sind die Bären erneut am Ruder und haben gute Chancen für eine fortgesetzte Verkaufswelle in den Bereich 7,00 bis 7,40 EUR.

Fazit: Prozyklische Kaufsignale entstehen hier erst wieder nördlich von 9,50 EUR, bis dahin wird eine Verkaufswelle in den unteren 7,00er Bereich präferiert für die kommenden Handelswochen.

Thyssen Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)