Thyssenkrupp - Sprechen regelmäßig mit norwegischem Staatsfonds

Düsseldorf (Reuters) - Thyssenkrupp hat gelassen auf die Ankündigung des norwegischen Staatsfonds reagiert, Gespräche über das Risiko von Korruption führen zu wollen.

"Thyssenkrupp steht in regelmäßigem und konstruktivem Dialog mit seinen Investoren", betonte der Konzern am Donnerstag. Dazu gehöre auch der norwegische Staatsfonds. In diesen Gesprächen gehe es immer wieder auch um Governance-Fragen, wie zum Beispiel die Umsetzung der Zero-Tolerance-Policy bei Compliance-Themen. "Thyssenkrupp nimmt diese Zero-Tolerance-Policy sehr ernst und verfügt über ein etabliertes Compliance-System. Einen konkreten Anlass für Gespräche zu diesen Themen gibt es nicht."