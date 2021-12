TicoRAW-Technologie von intoPIX ermöglicht hocheffiziente RAW-Aufnahmen mit der spiegellosen Flaggschiff-Kamera Nikon Z 9

Durch diesen klugen strategischen Schachzug können Kameraprofis die Vorteile der höheren Auflösung des RAW-Formats für Fotos und Filme nutzen und gleichzeitig den Speicherplatzbedarf erheblich reduzieren

intoPIX meldet heute die erfolgreiche Integration der TicoRAW-Technologie in die neue Generation von Nikon-Kameras, darunter das neueste Flaggschiff, die spiegellose Kamera Z 9.

Nikon hat den kühnen strategischen Schritt gewagt und sich für die TicoRAW-Technologie von intoPIX entschieden: Damit lassen sich die Grenzen bisheriger Kameras überwinden und alle anspruchsvollen Anforderungen erfüllen, die von professionellen Anwendern heute oder in Zukunft gestellt werden, sei es im Live-Sport, im Film, bei Tierdokumentationen oder in anderen schwierigen Umgebungen. Dank dieser Erweiterung ermöglicht die neue Kamera Z 9 hocheffiziente RAW-Aufnahmen mit bis zu 8K Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde (verfügbar über das Firmware-Update 2022). Dabei bleiben alle Vorteile des RAW-Formats erhalten, während gleichzeitig eine Bildverarbeitung mit sehr geringem Stromverbrauch und eine sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeit gewährleistet sind.

Bei TicoRAW bleibt die volle Qualität der erfassten Sensordaten erhalten, während der Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz reduziert wird. Das Verfahren kann sowohl für Standbilder als auch für RAW-Filme eingesetzt werden. Diese patentierte Technologie bietet eine hohe Bildqualität und die Möglichkeit, sehr hohe Auflösungen, hohe Bildraten und Workflows mit hohem Dynamikbereich zu verwalten. TicoRAW ist der weltweit erste RAW-Codec, der bei einer so geringen Komplexität eine so hohe Kompressionseffizienz bieten kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieses sehr schnelle Format für die Bearbeitung beibehalten werden kann, und das unabhängig von der verwendeten Auflösung und/oder Bildrate.

“intoPIX ist ausgesprochen stolz auf die Zusammenarbeit mit Nikon. Uns verbinden die gleichen Ideale und die gleiche Leidenschaft, nämlich immer schönere Bilder und Videos zu ermöglichen - jederzeit und überall auf der Welt. Erleben Sie die Bilderstellung wie nie zuvor”, erklärte Gael Rouvroy, CEO bei intoPIX.

Mit ihrer neuesten Revolution laden intoPIX und Nikon alle Kamera-Enthusiasten ein, diese fantastische Welt der grenzenlosen Bildverarbeitung zu entdecken.

Die beiden Unternehmen freuen sich über alle Interessenten, die sich mit ihren jeweiligen Teams in Verbindung setzen, um die TicoRAW-Technologielösungen von intoPIX und die neuen Nikon-Kameras auszuprobieren.

Über NIKON

Nikon ist seit seiner Gründung im Jahr 1917 ein Pionier auf den weltweiten Märkten für optische Technologien. Heute bieten wir unter Einsatz modernster Technologien eine breites Spektrum von Produkten und Lösungen an, das von Digitalkameras über Ferngläser bis hin zu industriellen Präzisionsinstrumenten wie FPD- und Halbleiterlithografiesystemen, Mikroskopen und Messinstrumenten sowie Produkten für das Gesundheitswesen reicht. In Zukunft werden wir die Vorteile unserer Kerntechnologien nutzen, um neue Grundpfeiler der Profitabilität zu schaffen, unter anderem im Geschäftsbereich Materialverarbeitung. Nikon ist bestrebt, seinen Unternehmenswert mittel- bis langfristig nachhaltig zu steigern. www.nikon.com

Über intoPIX

intoPIX ist Entwickler und Lizenzgeber von innovativen Bildverarbeitungs- und -kompressionslösungen. Wir liefern einzigartige IP-Cores und effiziente Softwarelösungen, die es ermöglichen, mehr Pixel zu verwalten, die Qualität latenzfrei zu erhalten, Kosten und Energie zu sparen und die Speicherung und Konnektivität zu vereinfachen. Wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, den Anwendern eine noch bessere Bildqualität zu bieten. Unsere Lösungen ebnen den Weg für neue Bildverarbeitungs-Workflows und neue Geräte, reduzieren die Kosten für Aufnahmen in HD-, 4K- oder sogar 8K-Qualität, ersetzen unkomprimierte Videoaufnahmen und bewahren stets die niedrigste Latenz bei höchster Qualität.

Weitere Informationen auf www.intopix.com

