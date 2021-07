Tigo Energy erweitert Portfolio mit Leistungselektronik auf Modulebene für Solarinstallateure weltweit

Führendes MLPE-Unternehmen der Solarbranche ergänzt sein Portfolio zwecks Optimierung, Monitoring und Sicherheit um zwei neue Produkte für Sicherheitsabschaltungen mit internationaler Verfügbarkeit.

Tigo Energy, Inc., der branchenweit führende Händler von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene), hat heute die weltweite Marktverfügbarkeit der Geräte Tigo TS4-A-F und TS4-A-2F für Sicherheitsabschaltungen (Rapid Shutdown Devices, kurz RSD) bekannt gegeben. Mit der erweiterten Verfügbarkeit beider Produkte wird die Brandsicherheit für branchenführende Solarmodule mit bis zu 700 Watt (Tigo TS4-A-F) sowie für zwei PV-Module mit bis zu 500 Watt (Tigo TS4-A-2F) unterstützt. Mit dieser Veröffentlichung sowie mit Tigo TS4-A-O bietet Tigo jetzt weltweit ein vollständiges Produktpaket an.

Mit der Plattform Tigo Energy TS4 werden die Vorteile von PV-Systemen für Installateure maximiert. Tigo bietet mit Installationen in Größen von weniger als 10 kW bis zu mehr als 10 MW auf sämtlichen Kontinenten sowie mit der Möglichkeit einer Installation in weniger als 10 Sekunden pro Modul ein international bewährtes, erprobtes und zuverlässiges Produktportfolio an. Außerdem können Tigo-Produkte mit mehr als 300 Wechselrichtermodellen von 20 verschiedenen Händlern verbunden werden. Das Unternehmen bietet bisher Produkte für Optimierungen sowie für Sicherheitsabschaltungen in Nordamerika an, erweitert dieses komplette Portfolio aber nun auf internationale Märkte und ergänzt die beliebte Optimierungslösung um eine Option für Sicherheitsabschaltungen.

Mit einer Sicherheitsabschaltfunktion können Systembetreiber, Feuerwehr und Ersthelfer jetzt sicher arbeiten, ohne mit hohen Gleichstromspannungen von Solarbauteilen in Berührung zu kommen. Eine Empfehlung brasilianischer Ersthelfer unterstreicht, dass der Bedarf an PV-sicheren Solaranlagen international erkannt wird. Spezifikationen für Sicherheitsabschaltungen – wie sie bisher nur in Nordamerika verpflichtend waren – wurden auf den Philippinen, in Thailand und Singapur übernommen; zahlreiche weitere Länder auf der ganzen Welt denken derzeit über ähnliche Bestimmungen nach oder überprüfen sie.

„Tigo ist seit mehr als einem Jahrzehnt führend im Bereich MLPE und liefert weltweit äußerst zuverlässige Solaroptimierer“, sagte Jing Tian, Chief Growth Officer bei Tigo Energy. „Seit die USA die Brandsicherheit mit NEC 2014 kodifiziert haben, bieten wir RSD-Geräte von Tigo für Installationen an, welche die Möglichkeit einer Sicherheitsabschaltung haben müssen. Wir freuen uns, dass wir die Einzel- und Doppelversionen dieses Produkts jetzt international anbieten können, da sich der Trend zu PV-sicheren Solaranlagen weltweit durchsetzt.“

Die RSD-Produkte Tigo TS4-A-F und TS4-A-2F werden ab dem 18. Juli 2021 direkt und über die Tigo-Vertriebspartner erhältlich sein. Interessenten sollten das Tigo-Vertriebsteam unter www.tigoenergy.com/contacts kontaktieren.

Wenn Sie mehr über diese Produkte auf den internationalen Märkten erfahren möchten, besuchen Sie bitte eines der zahlreichen lokalen Webinare von Tigo Energy. Wenn Sie mehr über Tigo TS4-A-F erfahren möchten, laden Sie sich das Spezifikationsblatt hier herunter. Zum RSD TS4-A-2F finden Sie weitere Details hier.

Tigo Energy ist der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) mit innovativen Lösungen, welche die Solarenergieproduktion steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Solarenergiesystemen erheblich verbessern. Die Plattform Tigo TS4 maximiert den Nutzen der Solarenergie und bietet Kunden die am besten skalierbare, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung auf dem Markt. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Mit einem globalen Team widmet sich Tigo Energy der Herstellung der besten MLPE der Welt, damit mehr Menschen die Vorteile der Solarenergie nutzen können. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

