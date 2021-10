Tigo Energy präsentiert Lösungen für Dachflächennutzung, Überwachung und Sicherheit bei Key Energy

Die italienische Messe präsentiert die Tigo Flex MLPE-Produktpalette und die Überwachungsplattform auf Modulebene.

Tigo Energy, Inc., der weltweit führende Anbieter von Flex Module Level Power Electronics (MLPE) in der Solarindustrie, gab heute die Präsenz des Unternehmens als Aussteller auf der bevorstehenden Key Energy in Rimini, Italien, bekannt. Vertreter von Tigo werden alle seine TS4 Flex MLPE-Geräte vorstellen, einschließlich des kürzlich veröffentlichten TS4-A-O, das mit allen PV-Modulen bis 700 Wp kompatibel ist, und der Tigo Energy Intelligence (EI)-Softwareplattform. Zusammen sind diese Produkte die kostengünstigste und fortschrittlichste Lösung zur Optimierung und Überwachung auf Modulebene für kleine bis große Solarprojekte.

„Key Energy ist ein großes Ereignis für uns und wir freuen uns, unsere Kunden erneut persönlich zu treffen, insbesondere kurz nach der Veröffentlichung des neu gestalteten Layouts für Wohn- und Speicheranwendungen in unserer neuen EI-Softwareplattform“, sagte Mirko Bindi, Vice President EMEA Sales und MD Europe bei Tigo Energy. „Darüber hinaus deckt unser neuer TS4-A-O mit einer maximalen Nennleistung von 700 Wp alle derzeit auf dem Markt erhältlichen Module ab. Dies ermöglicht es Kunden, den italienischen Superbonus von 110 Prozent anzuwenden, um Systeme mit suboptimalen Expositionen zu optimieren, sowohl die Investition als auch die nutzbare Dachfläche zu maximieren und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.“

Während der Veranstaltung veranstaltet Tigo zwei Sitzungen mit Insun, dem innovativen cloudbasierten Solardesign-Tool für PV-Profis, mit Zehntausenden von Benutzern auf der ganzen Welt. Während der Veranstaltung veranstaltet Tigo zwei Sitzungen mit Insun, dem innovativen cloudbasierten Solardesign-Tool für PV-Profis, mit Zehntausenden von Benutzern auf der ganzen Welt. Um zu verstehen, wie Tigo-Optimierer zur Systemleistung beitragen, können Key Energy-Teilnehmer am Mittwoch, 27. Oktober, und Donnerstag, 28. Oktober, den Tigo-Stand (B7.076) besuchen.

„Insun möchte sicherstellen, dass die Benutzer durch eine vollständige und zuverlässige All-in-One-Engineering-Plattform die höchste Leistung und Effizienz erleben“, sagte Marco Ferrarini, Gründer und CEO von Insun. „Gemeinsam mit Tigo integrieren wir unsere Rechenkapazitäten mit einem zeitnahen Management der Optimierungsdynamik, um weiterhin die beste Leistung zu bieten und den Nutzerkreis auf dem Markt zu erweitern.“

Um mehr über Tigo Flex MLPE-Lösungen und die Tigo Energy Intelligence-Überwachungsplattform zu erfahren, besuchen Sie bitte Tigo Energy auf der Key Energy (Quartiere Fieristico di Rimini, Italien, Pavillon B7, Stand 076) von Dienstag, 26. Oktober bis Freitag, 29. Oktober 2021. Um das Tigo-Team vor der Veranstaltung zu kontaktieren, verwenden Sie diesen Link.

Über Tigo Energy

Tigo Energy ist der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) mit innovativen Lösungen, welche die Solarenergieproduktion steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Solarenergiesystemen erheblich verbessern. Die Plattform TS4 von Tigo maximiert den Nutzen der Solarenergie und bietet Kunden die am besten skalierbare, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung auf dem Markt. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Mit einem globalen Team widmet sich Tigo Energy der Herstellung der besten MLPE der Welt, damit mehr Menschen die Vorteile der Solarenergie nutzen können. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

