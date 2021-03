Tive, führendes Unternehmen für Lieferkettentransparenz, wählt Skyhook für Standortbestimmung

Skyhook, der führende unabhängige Anbieter im Bereich Standortfindung mittels WLAN, Mobilfunk und hybriden Systemen, wurde von Tive® mit der Verbesserung der hyperpräzisen Ortung von Sendungen während der Beförderung beauftragt. Tive unterstützt Logistikexperten bei der aktiven Überwachung des Standorts und des Zustands von Ladungen mit Daten zu Standort, Temperatur, Erschütterung, Lichteinwirkung und Feuchtigkeit. Die bestehenden Standortquellen in einigen Modellen der Tracker von Tive zur Sendungsverfolgung werden durch die Lösung zur präzisen Standortbestimmung von Skyhook ersetzt und ergänzt. Die Kunden von Tive erhalten mit der Standortbestimmung von Skyhook einen besseren Überblick über die Bewegung der Materialien und Geräte durch die Lieferkette.

Mithilfe der Standortverfolgung können Spediteure und Logistikdienstleister (LSP) den Gesamtfluss der Lieferkette nachvollziehen, Störungen erkennen und vorhersehen, die geschätzten Ankunftszeiten von Lieferungen prognostizieren und ständig Verbesserungen durch umfassende Analysen und Optimierungen ermöglichen. Tive bietet Transparenz des Warentransports in Echtzeit, um vermeidbare Verspätungen und Schäden auszuschließen, und hat sich aufgrund des hybriden Lokalisierungsansatzes, der Fähigkeit zur Standortbestimmung in verschiedenen Umgebungen und der geringen Beeinträchtigung der Batterielebensdauer des Trackers für Skyhook entschieden. Skyhook wird in der Tive Data Cloud und im Open Visibility Network (OVN) eingesetzt, um die Sichtbarkeit von Ladungen auch an Orten sicherzustellen, an denen herkömmliches GPS versagen würde, beispielsweise wenn Sendungen im Lager eintreffen.

Die Lösung zur präzisen Standortbestimmung von Skyhook, die zur Berechnung der Position eines Trackers die Triangulation von Mobilfunk- und WLAN-Signalen zusammen mit GPS-Signalen nutzt, macht den aktuellen Standort einer Sendung in Echtzeit noch sichtbarer. Die Integration der Dienste von Skyhook bietet einen echten Nutzen wie eine verbesserte Bestandskontrolle, die Verhütung von Verlusten und Diebstählen durch den Zugriff auf unmittelbare Standortinformationen, eine höhere betriebliche Effizienz und eine insgesamt verbesserte Sichtbarkeit.

„Skyhook arbeitet gerne mit Tive zusammen, um Unternehmen die Verfolgung und Überwachung ihrer modernen Lieferkette zu vereinfachen“, sagte Craig Waggy, CEO von Skyhook. „Unser einzigartiger hybrider Ansatz eignet sich hervorragend für Unternehmen, die mittels der Sendungsverfolgung die Bewegung ihrer Produkte rund um den Globus erkennen möchten.“

„Die Warenverfolgung beim Transport der nächsten Generation bietet mehr Möglichkeiten zur Übertragung aussagekräftiger Daten in Echtzeit, sodass Logistikexperten Sendungen aktiv koordinieren und Verzögerungen und Schäden vermeiden können“, so Lennon Acosta, Sr. Director, Software Engineering, Tive. „Ein Eckpfeiler ist die hochgenaue Lokalisierung und Vernetzung - und Skyhook liefert beides. Und unser Open Visibility Network liefert diese Daten an die gemeinsamen Kunden von project44 und FourKites und schafft damit einen neuen Branchenstandard für einen transparenten Warentransport.“

Skyhook und Tive freuen sich auf die Fortsetzung ihrer Partnerschaft mit weiteren Produkten. Um mehr über die Lösung zur Positionsermittlung zwecks Standortverfolgung von Skyhook zu erfahren, besuchen Sie diese Seite: https://www.skyhook.com/asset-tracking

Über Skyhook:

Skyhook ist der weltweite unabhängige Marktführer für Technologie zur Standortbestimmung und betreibt das weltweit größte unabhängige Lokalisierungsnetz, bestehend aus 5,1 Milliarden geolokalisierten WLAN-Hotspots und 200 Millionen Mobilfunkmasten. Skyhook verarbeitet Dutzende Milliarden von Lokalisierungstransaktionen und versorgt Geräte, Apps, Wearables, Marken und Werbeplattformen mit präzisen, verlässlichen Daten und Informationen zum Standort. Skyhook ist über seine Muttergesellschaft Skyhook Holding, Inc. eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Liberty Broadband Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.skyhook.com.

Über Tive

Tive ist ein führender Anbieter von Echtzeit-Einblicken für Transparenz in der Lieferkette, der Logistikexperten bei der aktiven Verwaltung des Standorts und Zustands ihrer Sendungen während des Transports unterstützt. Mit Tive können Spediteure und Logistikdienstleister (LSP) vermeidbare Verspätungen, Schäden und Lieferausfälle unterbinden. Die Lösung von Tive enthält von den branchenführenden Trackern des Unternehmens generierte Daten und sie ermöglicht es den Kunden, ihre Lieferungen aktiv zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und praktisch verwertbare Einblicke in die Lieferkette in Echtzeit zu gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tive.com.

