TJX meldet Dividende

Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) zahlt eine Quartalsdividende von 0,26 US-Dollar an die Investoren, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 3. Juni 2021 (Record day: 13. Mai 2021). Im Frühjahr 2020 hatte TJX die Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (0,23 US-Dollar) aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgesetzt. Am 4. März 2021 wurde wieder eine vierteljährliche Dividende bezahlt (0,26 US-Dollar).

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden derzeit 1,04 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 66,52 US-Dollar (Stand: 30. März 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,56 Prozent.

TJX, mit Hauptsitz in Framingham, Massachusetts, kauft Markenwaren günstig ein und verkauft diese dann zu Discountpreisen. Zu den Marken von TJX zählen u. a. T.J. Maxx oder auch Marshalls. Insgesamt gibt es derzeit rund 4.572 Läden weltweit, darunter auch in Deutschland und in Österreich. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 (30. Januar 2021) erzielte der Konzern einen Umsatz von 10,94 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,21 Mrd. US-Dollar), wie am 24. Februar berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 325,52 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 984,79 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 2,59 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 78,68 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. März 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de