Top-Dividende, solider Discount: Diese REITs maximieren jetzt dein passives Einkommen!

Top-Dividende und solide Discounts im Kontext der REITs? Ja, das ist inzwischen möglich. Teilweise, weil einige Aktien in den Korrekturmodus aufgrund eines Wachstumsfokus geraten. Aber in Teilen auch, weil es stagnierende Real Estate Investment Trusts gibt, die im Rahmen einer marktbreiteren Korrektur ebenfalls an Wert verlieren.

Innovative Industrial Properties und W. P. Carey gehören für mich jetzt in die eine oder andere Kategorie. Aber in jedem Fall sind es Top-REITs für mich, die einen soliden Discount besitzen und dein passives Einkommen mit einer starken Dividende maximieren können.

Top-Dividende & Discount: W. P. Carey als starker REIT

W. P. Carey ist ein erster REIT, bei dem ich sagen würde: Ja, es gibt wirklich eine historisch starke Dividende und einen soliden Discount. Und eben die Möglichkeit, das passive Einkommen zu maximieren. Blicken wir zunächst auf die aktuelle Ausgangslage.

Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 75,87 US-Dollar ist die Aktie jedenfalls im höheren, einstelligen Prozentbereich korrigiert. Dadurch beläuft sich die Dividendenrendite im Moment wieder auf 5,56 %. Für einen REIT, der jetzt das 24. Jahr in Folge voraussichtlich nicht nur die Top-Dividende stets konstant hält, sondern sogar vierteljährlich erhöht, ist das eine eigentlich günstige, defensive Klasse. Zumal das Management zuletzt beim Dividendenwachstum wieder ein wenig zulegte. Aber mit Wachstumsraten von unter 1 % ist das weiterhin zu vernachlässigen.

Allerdings ist das nicht alles. W. P. Carey besitzt als REIT außerdem ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15,2, was wir ebenfalls als moderat bezeichnen können. Die Diversifikation ist mit über 1.260 Immobilien sehr breit. Das Management kauft außerdem im Portfolio weiter zu, was ein moderates Wachstum bedeuten kann. Zudem sind viele Mietverträge gegen Inflation geschützt, was mit Anpassungen an die Inflationsraten einhergeht. Wachstum, eine Top-Dividende und ein Discount sind daher durchaus möglich bei der jetzigen Bewertung.

Innovative Industrial Properties: Der Wachstumsfluch!

Innovative Industrial Properties besitzt nicht nur eine Top-Dividende, die sich in den vergangenen nicht einmal fünf Jahren mehr als ver-10-facht hat. Nein, sondern auch ein ebenso wachstumsstarkes Geschäftsmodell, einen soliden Discount und ist als REIT insgesamt erfolgreich und attraktiv. Leider trifft den Real Estate Investment Trust jetzt der Wachstumsfluch, der zu einem Abverkauf von inzwischen fast 35 % seit dem Rekordhoch geführt hat. Das verleiht der Aktie jedoch eine moderate bis preiswerte Bewertung.

Der Top-REIT kommt im Moment auf eine Dividendenrendite in Höhe von 3,2 %, was überaus attraktiv ist. Vor allem in Verbindung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 27,5 und einem deutlich zweistelligen Wachstum in den letzten Quartalen. Durch weitere Käufe und ein vergleichsweise kleines Portfolio mit über 100 verschiedenen Immobilien ist die Ausgangslage auf eines weiterhin gepolt: Wachstum.

Innovative Industrial Properties besitzt die Möglichkeit, langfristig über sein jetziges Bewertungsmaß hinauszuwachsen. Zuletzt wuchs die Dividende im Jahr 2021 im Schnitt um mehr als 25 %, was zeigt: Auch die Dividendenrendite von jetzt 3,2 % ist wohl erst die Spitze des Eisbergs. Wer auf wachsendes, passives Einkommen setzt und die Volatilität aushält, der ist bei diesem REIT an einer wirklich vielversprechenden Adresse.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

