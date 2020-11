Toyota erhöht Gewinnprognose deutlich - Keine Überraschung für Experten

TOKIO (dpa-AFX) - Japans größter Autobauer Toyota hat wegen einer deutlichen Geschäftserholung seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich erhöht. In dem bis Ende März 2021 laufenden Jahr 2020/21 werde jetzt ein operativer Gewinn von 1,3 Billionen Yen (10,6 Mrd Euro) erwartet, teilte der weltweit zweitgrößte Autohersteller am Freitag bei der Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal in Tokio mit. Bislang hatte der VW-Konkurrent mit einem operativen Ergebnis von 500 Milliarden Yen gerechnet. Experten hatten dieses Ziel zuletzt allerdings ohnehin für deutlich zu niedrig gehalten. Die von Bloomberg erfassten Analysten gingen vor den aktuellen Resultaten von einem operativen Gewinn von 1,25 Billionen Yen im Geschäftsjahr 2020/21 aus./zb/mis