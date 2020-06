TRACTOR SUPPLY - Wie an der Schnur gezogen

Tractor Supply Co. - WKN: 889826 - ISIN: US8923561067 - Kurs: 121,300 $ (NASDAQ)

Tractor Supply ist eine Einzelhandelskette in den USA mit dem Fokus auf den Farmingbereich. Hauptumsatzträger ist Tierfutter. Das Sortiment umfasst aber auch Outdoor-Klamotten oder Zubehör für Trucks und Trailer.

Die Aktie kennt seit März nur eine Richtung: gen Norden. Ende Mai überwand sie sogar das bis dato gültige Allzeithoch bei 114,25 USD. In der Vorwoche konsolidierte der Titel seitwärts und fällt heute aus dieser kleinen Range zur Unterseite heraus. Eine Verlängerung der Konsolidierung, preislich wie zeitlich, scheint nun möglich.

Das ehemalige Allzeithoch bei 114,25 USD dient als neue Unterstützung und mögliche Anlaufmarke, an der sich Pullback-Trades starten lassen. Alternativ dringt der Wert noch in die durch den EMA50 verstärkte Unterstützungszone zwischen 107 und 105 USD ein, ehe die Rally sich fortsetzt. Ein dritter Supportbereich um die Marke von 100 USD wird in Kürze durch den EMA200 verstärkt werden.

Nur wenn die Aktie nun direkt auf neue Hochs über 124,43 USD ausbricht, müssten diese Abstauberpläne verworfen werden. In diesem bullischen Szenario könnte der Wert in Richtung 140 USD durchziehen.

Aus fundamentaler Sicht gehen Analysten in diesem Jahr wie auch 2021 von einem Umsatz- und Gewinnwachstum aus, was angesichts von Corona nicht selbstverständlich ist. Das voraussichtlich einstellige Gewinnwachstum im kommenden Jahr bezahlt man aber schon mit einem KGV von 21.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 8,35 9,39 9,58 Ergebnis je Aktie in USD 4,66 5,49 5,75 KGV 26 22 21 Dividende je Aktie in USD 1,36 1,40 1,55 Dividendenrendite 1,12 % 1,15 % 1,28 % *e = erwartet

