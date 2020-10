TRATON und Navistar einig über Fortsetzung der Gespräche

München, 16. Oktober 2020 - Die TRATON SE ("TRATON") und der US-amerikanische Lkw-Hersteller Navistar International Corporation ("Navistar"), an dem TRATON bereits eine Beteiligung in Höhe von 16,8 % hält, haben heute eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass TRATON im Wege einer Verschmelzung alle Aktien von Navistar, die nicht bereits von TRATON gehalten werden, zu einem Preis von USD 44,50 je Navistar-Aktie erwerben wird.

„Wir sind erfreut darüber, nach intensiven Verhandlungen mit Navistar eine grundsätzliche Einigung über eine Transaktion erzielt zu haben. Wir freuen uns darauf, unsere Due Diligence abzuschließen und die notwendigen Genehmigungen für diese spannende Transaktion zu erhalten, um das neue Mitglied der TRATON-Familie willkommen zu heißen", sagte Matthias Gründler, Vorstandsvorsitzender der TRATON SE.

Diese grundsätzliche Einigung steht unter dem Vorbehalt eines für TRATON zufriedenstellenden Abschlusses der Due Diligence, der Einigung über den Abschluss des Verschmelzungsvertrages und der zugehörigen Transaktionsdokumente sowie der Genehmigung der Transaktion durch die Vorstände und die Aufsichtsräte von TRATON sowie der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT und dem Board of Directors und der Aktionärsversammlung von Navistar.

Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass die Parteien eine Einigung über endgültige Transaktionsdokumente bzw. über deren Konditionen erzielen oder, dass die Transaktion - falls eine solche Einigung erzielt wird - letztlich zustande kommt.

Den gerade an Navistar übermittelten Brief finden Sie im Wortlaut hier: https://ir.traton.com/websites/traton/German/4700/navistar-offer.html

Kontakt:

Julia Kroeber-Riel Head of Group Communications & Governmental Relations

T +49 152 58870900 julia.kroeber-riel@traton.com

Matthias Karpstein Business Media Relations

T +49 172 3603071 matthias.karpstein@traton.com

TRATON SE Dachauer Str. 641

80995 München

www.traton.com

Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden.