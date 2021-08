Traumhaus AG lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) wird an diesem Dienstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Die Aktionäre erhalten eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 17,20 Euro einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,91 Prozent. Die Hauptaktionäre Otfried Sinner und Markus Wenner haben wie bereits im Vorjahr beschlossen, auf den Großteil ihres Dividendenanspruchs zu Gunsten des weiteren Unternehmenswachstums zu verzichten, wie das Unternehmen am 6. Juli mitteilte.

Der Konzernumsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei 85,8 Mio. Euro (Vorjahr: 86,4 Mio. Euro). Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge kletterte auf 101,2 Mio. Euro (Vorjahr: 74 Mio. Euro). Das Konzern-EBITDA lag bei 9,2 Mio. Euro (Vorjahr: 8,1 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern betrug 5,3 Mio. Euro nach 4,9 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden wurde 1993 gegründet. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Grundstückskauf und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien ab. An der Münchener Börse ist das Unternehmen seit August 2018 im Marktsegment m:access notiert. Es wurden zum Ende des Geschäftsjahres 2020 74 Mitarbeiter beschäftigt. 70,6 Prozent der Anteile liegen beim Vorstandsvorsitzenden Otfried Sinner. Markus Wenner hält 11,2 Prozent der Aktien.

Redaktion MyDividends.de