Trendfolger Proffe: Nvidia und Activision - zwei Megatrends starten den Turbo

Gerade Nvidia dürfte seiner Ansicht nach den Home-Office-Effect in positiver Form zu spüren bekommen. Schließlich stellt der Konzern unter anderem Grafikkarten her. Activision Blizzard wiederum machte in dieser Woche mit starken Zahlen auf sich aufmerksam.

Zugehörige Wertpapiere: US67066G1040, US00507V1098