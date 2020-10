Triebwerksbauer MTU outet sich als Wasserstoff-Fan – „Er sollte als Flugzeug-Treibstoff sofort eingesetzt werden“

Der Hype war zwar schon vorher da, doch mit dem Ausbrechen der Corona-Pandemie und den Bemühungen, die Wirtschaft auf nachhaltige Weise aus der Krise zu heben und wieder aufzubauen, ist der Fokus auf den potenziellen Energieträger der Zukunft, Wasserstoff, noch einmal stärker geworden. Firmen in diversen Sparten positionieren sich bereits entsprechend.

Wasserstoff schon jetzt als Flugzeug-Treibstoff verwendbar?

Der Triebwerksbauer MTU sieht Wasserstoff schon heute als Alternative für den Flugzeugantrieb. „Er sollte als Treibstoff sofort eingesetzt werden“, sagte MTU-Technikvorstand Lars Wagner am Montag in München. Umgewandelt in einen Kraftstoff, könnte Wasserstoff sofort in bestehenden Flugzeugen und Triebwerken verwendet werden.

Auch eine direkte Verbrennung von flüssigem Wasserstoff in Gasturbinen sei technisch möglich, sagte MTU-Experte Stefan Weber. Dazu müsste die Brennkammer angepasst werden. Das sei in wenigen Jahren erreichbar. Größere Anstrengungen erfordere es, den flüssigen Wasserstoff bereitzustellen, zu transportieren und in Tanks im Flugzeug mitzuführen.

Langfristig setzt MTU auf die Umwandlung von Wasserstoff in Strom mit einer Brennstoffzelle. Aber hier sei die Entwicklung noch am Anfang. Die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle eigne sich vor allem für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, da sie weniger Tankvolumen brauchen, sagte Wagner.

Förderung ist absolut notwendig

Für Langstreckenflieger wäre die Umwandlung von Wasserstoff in einen Kraftstoff für eine Fluggas-Turbine sinnvoll, sagte Weber. Doch ohne Fördermittel werde es nicht gehen: „Die Realisierung der neuen Technologien und damit das Erreichen der Klimaziele steht und fällt mit einer entsprechenden finanziellen Förderung – auf nationaler wie europäischer Ebene.“

Airbus will als erster Flugzeugbauer ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb herstellen. Es soll 2035 in Betrieb gehen. Nötig sind laut Airbus Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich.

