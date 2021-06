TRIP.COM - Nun wieder aufwärts?

Trip.com Group Ltd. - WKN: A2PUXF - ISIN: US89677Q1076 - Kurs: 38,045 $ (NASDAQ)

Trip.com werden einige Börsianer wohl noch unter dem alten Namen Ctrip.com kennen. Im Jahr 2019 erfolgte die Änderung des Firmennamens in Trip.com. Der Konzern betreibt die Reiseplattformen Trip.com, Skyscanner und Ctrip.com. Darüber können User Unterkünfte und Pauschalreisen buchen, aber auch Transportdienstleistungen in Anspruch nehmen.

Analysten zeigen sich für dieses Jahr äußerst optimistisch. So soll nach dem Coronakrisenjahr der Umsatz deutlich auf 44,3 Mrd. HKD zulegen, der Gewinn sich verdreifachen. Mit KGVs von 24 und 19 und KUVs von 4,1 und 3,4 sieht die Bewertung der Aktie soweit in Ordnung aus.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. HKD 29,75 44,32 53,52 Ergebnis je Aktie in HKD 4,09 12,35 15,74 Gewinnwachstum 201,96 % 27,45 % KGV 72 24 19 KUV 6,1 4,1 3,4 PEG 0,1 0,7 *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht hat der Titel im Zuge einer dynamischen Abwärtsbewegung im laufenden Monat zwei wichtige Aufwärtstrendlinien erreicht und dreht an diesen nach oben ein. Wiederholt sich das Muster der Vorwochen, könnte die Aktie sich nun wieder in Richtung 39,10 und darüber 42,04 USD aufmachen. Neben den erwähnten Aufwärtstrendlinie wirken der EMA200 bei 35,77 USD und darunter das Apriltief bei 34,84 USD als Supports. Spätestens wenn 34,84 USD fallen, sollten kurzfristige Long-Positionen überdacht werden. Im Raum stünde dann ein Abverkauf in Richtung 31,00 USD.

Fazit: Für Anhänger guter Chance-Risiko-Verhältnisse ergeben sich auf dem aktuellen Niveau bei Trip.com interessante Einstiege. Spätestens unterhalb des Apriltiefs sollten Long-Positionen dagegen beendet werden.

