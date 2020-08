Tronox wird eine konstante Dividende auszahlen

Der Spezialchemiker Tronox Holdings plc (ISIN: GB00BJT16S69, NYSE: TROX) wird eine Quartalsdividende von 0,07 US-Dollar an seine Investoren ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2020 (Record date: 18. August 2020).

Tronox zahlt damit auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividende von 0,28 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 9,21 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 3,04 Prozent (Stand: 10. August 2020).

Tronox ist auf die Entwicklung und Herstellung von Titandioxid spezialisiert. Titandioxid wird für die Farbgebung in der Nahrungsmittelindustrie sowie in der Elektronik-, Pharma und Kosmetikproduktion eingesetzt. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 578 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 791 Mio. US-Dollar), wie am 29. Juli 2020 berichtet wurde.

Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,3 Mrd. US-Dollar. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 19,35 Prozent im Minus (Stand: 10. August 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de