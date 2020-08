Trotz Gewinneinbruch: Aareal Bank erwartet für 2020 klar schwarze Zahlen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle durch die Corona-Krise haben der Aareal Bank im zweiten Quartal einen weiteren Gewinneinbruch eingebrockt. Weil der Immobilienfinanzierer sich außerdem von gefährdeten Krediten in Italien trennte, blieb für die Aktionäre unter dem Strich nur ein Gewinn von 5 Millionen Euro und damit 86 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das im MDax gelistete Institut am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der Betriebsgewinn sackte von 61 Millionen auf 2 Millionen Euro nach unten und lag damit noch niedriger als von Analysten im Schnitt erwartet. Dennoch geht Vorstandschef Hermann Merkens weiterhin davon aus, dass die Bank in diesem Jahr ein "deutlich positives Betriebsergebnis" erreichen kann.

Im zweiten Quartal stockte die Bank ihre Risikovorsorge für faule Kredite um 48 Millionen Euro auf. Damit hat das Geldhaus seit dem Jahreswechsel 106 Millionen Euro zu diesem Zweck zurückgelegt, fast viermal so viel wie im ersten Halbjahr 2019./stw/stk