Trumps Pressesprecherin wird Stabschefin der First Lady

Washington (Reuters) - Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, verlässt ihren Posten.

Sie werde stattdessen künftig als Stabschefin von First Lady Melania Trump arbeiten, teilte das US-Präsidialamt am Dienstag mit. Grisham war in der Vergangenheit Kommunikationschefin von Melania Trump gewesen und hatte Sarah Sanders erst im Juni als Sprecherin des Präsidenten abgelöst.