TUI-Aktie: Das Risiko ist zurück

Bei der TUI-Aktie hat es in den vergangenen ca. zwei Jahren vor allem ein Risiko gegeben: das Corona-Virus. Einige Investoren haben seit Wochen, Monaten, Quartalen auf einen Turnaround spekuliert. Egal ob im Sommer, Herbst oder jetzt im Winter. Wir können zum Ende dieser Woche sagen: Das Risiko ist zurück.

Ob die TUI-Aktie damit ein Kauf ist? Oder ein klarer Verkauf? Zumindest tendiert der breite Markt dazu, die Aktie zum Wochenende sehr deutlich und mit einem Minus von über 9 % zu verkaufen. Gewiss ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu sagen, dass jede Hoffnung auf einen Turnaround zumindest für den Moment beendet ist. Aber das sagen wir ja auch nicht. Sondern einfach nur, dass das Risiko zurück ist.

TUI-Aktie: Wichtiger Grund für -9 %

Bei der TUI-Aktie hat es ohne jeden Zweifel einen wichtigen, fundamentalen Grund für den Abverkauf zum Wochenende gegeben. Die Anteilsscheine korrigierten nämlich so deutlich, weil das Coronavirus offenbar vor einem weiteren Kapitel steht. Beziehungsweise vor einer neuen Variante mit dem Namen B.1.1.529. Diese Virusvariante ist in Teilen Afrikas aufgetaucht, was die entsprechenden Regionen zu einem Virusvariantengebiet macht. Nach der Delta-Variante ist das das erste Mal, dass das für Aufsehen sorgt.

Was bedeutet das im Kontext der TUI-Aktie? Zunächst, kurzfristig: Dass erneut Unsicherheit im Reisemarkt vorhanden ist. Vielleicht ist das Interesse geringer. Möglicherweise kommen neue Virusvarianten- oder Hochrisikogebiete dazu. Das erschwert natürlich einen Turnaround wirklich ungemein.

Aber mittel- bis langfristig zeigt es auch, dass das Corona-Virus aufgrund von weiteren Möglichkeiten und der Verbreitung noch nicht vorbei ist. Oder, um zurück zum Titel zu kommen: Dass das Risiko im Reisemarkt noch vorhanden ist. Etwas, das wir in Anbetracht des fehlenden Lockdowns trotz steigender Inzidenzen ein wenig ausgeklammert haben.

Was ich jetzt davon mitnehme

Wie gesagt: Es bleibt dir überlassen, ob die TUI-Aktie jetzt ein Kauf ist. Oder ob du die Anteilsscheine besser verkaufen solltest. Oder ob Halten deine Variante ist. Im Endeffekt ist es mir nur wichtig, erneut auf das unternehmensorientierte Gesamtbild hinzuweisen. Und das bleibt für mich weiterhin das eines Reisekonzerns innerhalb einer Pandemie. Für mich nicht die besten Voraussetzungen, zumal es in der Vergangenheit Kapitalerhöhungen und finanzielle Rettungspakete gegeben hat.

Natürlich kann es langfristig orientiert einen Turnaround geben. B.1.1.529 zeigt jedoch, dass die zeitliche Abfolge bis dahin und vor allem mit Blick auf diesen Winter nicht weiter definiert werden kann. Und genau das ist einzig und alleine das, was ich davon mitnehme. Übrigens: Als Nichtinvestor beziehungsweise als Anleger, der seine Aktien bereits im Sommer des letzten Jahres veräußert hat.

