TUI-Aktie: Gigantischer Turnaround ab Juni?

Bei der TUI-Aktie dürfte ein Turnaround so langsam wichtiger werden. Wir befinden uns schließlich bereits im Mai, die Hauptreisesaison nähert sich mit großen Schritten. Umso wichtiger ist es, wie sich die kommenden Wochen gemessen an Fallzahlen und Öffnungen im Alltag entwickeln.

Allerdings gibt es gerade jetzt gute Neuigkeiten. Möglicherweise zeichnet sich schon ab Juni ein größerer Turnaround für die TUI-Aktie sowie die gesamte Reisebranche ab. Hier ein Blick auf die überaus relevanten Details, die für Foolishe Investoren spannend sein dürften.

TUI-Aktie: Das könnte den Turnaround bringen!

Wie wir jetzt mit Blick auf die TUI-Aktie und einen möglichen Sommerturnaround festhalten können, hat es beim G20-Gipfel Beratungen zum Thema Reisen und eine Rückkehr zur Normalität gegeben. Dabei hat sich ein in der Wirtschaftswelt definitiv alter Bekannter zu Wort gemeldet und der gesamten Branche den Rücken gestärkt. Sowie ein Versprechen gegeben, das wichtig für den Schritt in die Normalität sein dürfte.

Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank und derzeitige Ministerpräsident Italiens, hat sich als Vorsitzender des G20-Gipfels zu einem Versprechen hinreißen lassen. Nämlich, dass der digitale Impf- und Corona-Pass ab Mitte Juni im Einsatz sein soll. Das wiederum soll einen Neustart, auch für den Tourismus, bedeuten.

Mit einem solchen einheitlichen digitalen Ausweis könnte das Reisen und das Buchen womöglich besser planbar sein. Reisewillige erhalten zudem mehr Sicherheit, was ihre Pläne angeht. Das könnte entsprechend zu einem Anstieg des Buchungsverhaltens führen, was Akteuren wie der TUI-Aktie, aber auch anderen Touristikern einen Aufschwung beschert.

Wobei aktuelle Wasserstandsmeldungen augenscheinlich zeigen: Das Interesse ist auch heute nicht das Problem. So äußerte sich ein Sprecher von TUI über die momentane Lage und spricht von einem zunehmenden Buchungsverhalten. Reisen würden außerdem länger geplant und mit mehr Upgrades. Mit dem digitalen Ausweis könnte das natürlich anhalten.

Es bahnt sich etwas an …

Bei der TUI-Aktie und auch anderen Vertretern der Reise- und Tourismus-Branche dürfte sich daher zumindest Hoffnung anbahnen. Die Aussagen rund um den G20-Gipfel machen jedenfalls Mut, dass es zu einem baldigen Turnaround kommt. Sowie, dass sich die Politik über die Bedürfnisse des Tourismus bewusst ist und überregional an einer Lösung arbeitet.

Für Foolishe Investoren bleibt es jedoch dabei, dass nicht nur der Blick für den Turnaround relevant ist. Nein, sondern auch der auf das Unternehmen. Langfristig orientiert zu investieren heißt schließlich, auch einen Horizont zu besitzen, der über den Sommer-Turnaround hinausgeht.

