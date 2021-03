TUI-Aktie steigt 47,5 % seit Jahresanfang: Zu früh oder zu spät für einen Einstieg?

Die TUI-Aktie konnte seit Jahresanfang deutlich zulegen. Unterm Strich stieg der Aktienkurs von 3,49 Euro auf ca. 5,15 Euro (zumindest während ich diese Zeilen schreibe). Das entspricht einem Kursplus von 47,5 %. Für eine Performance, die gerade einmal zwei Monate andauert, ist das alles andere als verkehrt.

Ist es jetzt zu spät, um auf die TUI-Aktie aufzuspringen? Oder womöglich noch zu früh? Zwei Fragen, die uns im Folgenden etwas näher beschäftigen sollen. Grundsätzlich könnte es für beide Sichtweisen eine Foolishe Perspektive geben.

TUI -Aktie: Zu spät zum Kaufen?

Grundsätzlich kann man als Investor natürlich argumentieren, dass es zu spät für einen Einstieg bei der TUI-Aktie sein könnte. Ein erheblicher Anteil der Performance ist jetzt womöglich vorweggenommen worden. Eine Rendite von 47,5 % innerhalb von bloß zwei Monaten ist alles andere als wenig. Damit haben die Anteilsscheine den breiten Markt zumindest zunächst weit abgehängt.

Aber ist es wirklich zu spät? Der Turnaround könnte sich jedenfalls noch weiter fortsetzen. Ein besserer Sommer steht für die TUI-Aktie im Raum. Das könnte auch den operativen Turnaround bei Umsätzen und potenziellen Ergebnissen anschieben. Viele Investitionsthesen scheinen jedenfalls auf dieser Perspektive zu beruhen.

Natürlich gibt es das Risiko, dass der Sommer 2021 doch nicht der krönende Erfolg wird, wie sich so mancher das erhofft. Erste Buchungszahlen zeigen jedoch: Die Nachfrage ist gigantisch. Wenn der Impfprozess Fortschritte macht, die COVID-19-Infektionen sinken und der Alltag wieder mehr in Richtung Normalität geht, so könnte das bei der TUI-Aktie noch immer eine solide Perspektive schaffen. Beziehungsweise eine Turnaround-Perspektive.

TUI-Aktie: Zu früh zum Kaufen?

Es könnte jedoch auch einen anderen Blickwinkel geben. Nämlich, dass es jetzt noch zu früh ist, um die TUI-Aktie zu kaufen. Weiterhin gilt nämlich, dass der unternehmensorientierte Mix von zwei Faktoren bestimmt bleiben wird: der hohen Verschuldung sowie der verwässerten Ausgangslage. Es gibt schließlich eine Menge neuer Anteilsscheine, die die momentane Aktienbasis deutlich verwässern.

Das heißt: Foolishe Investoren, die jetzt bereits auf die TUI-Aktie setzen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass das Unternehmen zunächst viele Quartale und Jahre benötigen dürfte, um die angespannte finanzielle Situation zu verbessern. Erst dann können wieder nennenswerte Gewinnrenditen für Investoren möglich sein. Geschweige denn von Dividenden, die aufgrund der knappen Verhältnisse vermutlich auf absehbare Zeit ausgesetzt bleiben.

Für mich zeigt das: Womöglich ist es aus der unternehmensorientierten Perspektive noch zu früh, um auf die TUI-Aktie zu setzen. Wobei man den Turnaround von diesem Blickwinkel abgrenzen sollte.

Deine Entscheidung!

Im Endeffekt ist es natürlich deine Entscheidung, ob du jetzt auf die TUI-Aktie setzen solltest oder eben nicht. Sowohl für eine zu frühe als auch eine zu späte Option kann es jedoch Faktoren geben, über die du vielleicht einmal nachdenken solltest.

