TUI - Kaum eine Reaktion auf die Zahlen

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 2,979 € (XETRA)

TUI gab heute Zahlen bekannt und teilte mit, dass der Konzern 0,7 Mrd. EUR an Staatshilfen zurückzahlen will. Die Zahlen lange unter den Erwartungen des Marktes. Der Umsatz lag bei 2,369 Mrd. EUR, der Nettogewinn nach Dritten bei -383,30 Mio. EUR. Analysten hatten mit einem Umsatz von 2.471 Mrd. EUR und einem Nettoverlust von 186 Mio. EUR gerechnet. Die Aktie gibt aktuell rund 2,5 % nach. Stützend wirken Aussagen von Vorstandschef Fritz Joussen, der ein starkes Geschäft für den Sommer prognostiziert.

Die TUI-Aktie befindet sich seit Mai 2018 in einer steilen Abwärtsbewegung. Zwar markierte sie im März 2020 ein Allzeittief bei 1,25 EUR und erholte sich danach deutlich. Der Abwärtstrend seit Mai 2018 ist aber immer noch intakt.

Im November 2021 fiel der Wert fast auf den Aufwärtstrend seit März 2020 zurück. Nach einem Tief bei 2,24 EUR drehte er nach oben. Seit mehreren Wochen hängt die Aktie am EMA50 (Wochenbasis) bei aktuell 3,22 EUR fest.

Geht da noch was?

Die Bewegung der letzten Wochen könnte eine kleine Konsolidierung innerhalb eines kurzfristigen Aufwärtstrends sein. In diesem Fall könnte der Wert noch an den Abwärtstrend seit Mai 2018 bei aktuell 3,58 EUR ansteigen. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über diesen Abwärtstrend. Dann wäre Platz für einen Anstieg in Richtung 6,58 EUR und vielleicht sogar über 9 EUR.

Sollte der Wert allerdings unter 2,79 EUR abfallen, wäre ein Anstieg an den Abwärtstrend zunächst kein Thema mehr. Es wäre dann mit einem Test des Aufwärtstrends seit März 2020 bei aktuell 2,33 EUR zu rechnen. Ein stabiler Rückfall unter diesen Trend würde den Weg nach unten ebnen. Das Allzeittief wäre dann wohl nur ein erstes Ziel.

Fazit: Kurzfristig haben die Bullen trotz des Rückschlags von heute noch die leicht besseren Karten. Im mittelfristigen Bereich steht noch eine Entscheidung aus.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)