Turkcell transformiert sein LTE- und 5G-Telefonnetz mit der Cloud-nativen, NFV-basierten IMS-Lösung von Mavenir

Turkcell-Netz wird zu 100 % in virtuelle Infrastrukturen transformiert

Turkcell entwickelt seine virtualisierte Infrastruktur weiter, nachdem das Unternehmen im Jahr 2016 seine einheitliche Telko-Cloud gestartet hat. Und nun transformiert Turkcell entsprechend diesem Ziel auch sein LTE- und 5G-Netz zu 100 % in virtuelle Infrastrukturen. Mavenir, der branchenweit führende Anbieter von Coud-nativer End-to-End-Netzwerksoftware, wurde von Turkcell für die Bereitstellung seiner Cloud-nativen, NFV-basierten IMS-Lösung für Turkcells Heimatland, die Türkei, sowie weitere Niederlassungen ausgewählt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200415005758/de/

Die Lösung Virtualized IMS (vIMS) von Mavenir ist dafür konzipiert, LTE-Anwendungsfälle voll zu unterstützen, und soll in eine vollständig webtaugliche Plattform weiterentwickelt werden, die den Anforderungen gerecht wird, sodass Turkcell die Entwicklung seiner 5G-Netzwerke fortsetzen kann.

Turkcell hat Angebote von führenden internationalen Anbietern von Telekommunikations-Infrastruktur geprüft und sich im Rahmen seiner IMS-Lösung für Mavenir entschieden. Mavenir ist der weltweit führende Anbieter von VoLTE IMS und einer der führenden Anbieter von Telefonie- und Messagingdiensten und verarbeitet täglich über 11 Milliarden Nachrichten.

Gediz Sezgin, CTO von Turkcell, erklärte: „Bei Turkcell haben wir in unserem mobilen Kernnetzwerk mehr als 60 % Virtualisierung erreicht. Um unsere Kunden in unserer einheitlichen Telko-Cloud auf dem Weg zu 5G zu unterstützen, wird Virtual IMS ein kritischer Meilenstein bei der Transformation unserer Netze im Rahmen unserer NFV-Mission sein. Wir freuen uns darauf, neue Einnahmekanäle zu schaffen und in dieser einheitlichen Telko-Cloud neue, disruptive Digital and Advanced Communication Services anzubieten. Turkcell strebt eine Netzwerkstruktur an, die stabiler und stärker ist und geringere Betriebskosten mit sich bringt. Wir sind der Ansicht, dass Mavenir mit seinen umgebungsunabhängigen, softwareorientierten Lösungen und seinem innovativen Serviceansatz gut zu den Zielsetzungen von Turkcell passt.“

„Wir freuen uns darauf, mit Turkcell bei diesem hoch strategischen Core Networking-Projekt zusammenzuarbeiten und das marktführende Netz des Unternehmens auf dem Weg zu 5G weiter voranzubringen“, so Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. „Indem wir unsere Erfahrung und Expertise mit softwarebasierten Telefonie- und Messaging-Lösungen nutzen, können wir die Markteinführungszeiten und Betriebskosten für Turkcell verringern und es dem Unternehmen gleichzeitig ermöglichen, seinen Kunden neue, IMS-basierte Dienste bereitzustellen.“

Mavenir wird Turkcell Turkey zudem Rich Communication Services und Rich Business Messaging sowie die Dynamic Routing Solution bereitstellen.

Über Turkcell:

Turkcell ist ein Digitalnetz-Betreiber mit Sitz in der Türkei und bietet seinen Kunden ein einzigartiges Portfolio an digitalen Diensten sowie Telefonie-, Messaging-, Daten- und IPTV-Dienste in seinen Mobilfunk- und Festnetzen an. Die Turkcell Group ist in fünf Ländern tätig, darunter die Türkei, die Ukraine, Weißrussland, Nordzypern und Deutschland. Turkcell hat seine LTE-Services in seinem Heimatland am 1. April 2016 gestartet und setzt in 81 Städten LTE-Advanced sowie drei Carrier-Aggregation-Technologien ein. Turkcell bietet mit seinen FTTH-Diensten eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps an. Die Turkcell Group konnte im GJ 2019 Umsätze von 25,1 Milliarden TRY verzeichnen und hatte zum 31. Dezember 2019 ein Gesamtvermögen von 45,7 Milliarden TRY. Sie ist seit Juli 2000 an der NYSE und der BIST notiert. In der Türkei ist sie das einzige Unternehmen, das an der NYSE notiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.turkcell.com.tr

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige End-to-End-Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware in der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Softwarenetzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert, indem er ein umfassendes End-to-End-Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur anbietet. Von 5G-Anwendungs-/Dienstleistungsebenen bis zu Packet Core und RAN weist Mavenir die Richtung für fortschrittliche Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erlebnisse bieten. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), vEPC und OpenRAN vRAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die mehr als 50 % der Nutzer weltweit bedienen.

Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Mehr dazu erfahren Sie unter www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200415005758/de/

Maryvonne Tubb

Mavenir PR

NA-Loren Guertin

MatterNow

EMEA-Kevin Taylor

GlobalResultsPR