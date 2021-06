TWITTER - An entscheidender Hürde angekommen

Twitter Inc. - WKN: A1W6XZ - ISIN: US90184L1026 - Kurs: 63,780 $ (NYSE)

Die Twitter-Aktie legte nach einem Korrekturtief bei 20,00 USD aus dem März 2020 eine steile Rally hin und zog bis 25. Februar 2021 auf ein neues Allzeithoch bei 80,75 USD an.

Allerdings etablierte sie sich nicht über dem alten Rekordhoch bei 74,73 USD, sondern ging in eine Konsolidierung über. Diese führte den Wert bis nahe an das log. 38,2 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 47,38 USD.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs wieder an. Gestern erreichte er einen wichtigen Widerstandsbereich um 63,43 USD bis 63,98 USD aus Abwärtstrend seit Februar und Oberkante des Gaps vom 30. April 2021. Die Aktie schloss gestern in diesem Widerstandsbereich.

Weitere Rally deutet sich an

Gelingt der Twitter-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 63,43-63,98 USD, dann könnte es zu einem weiteren Rallyschub kommen. Im ersten Schritt wären dann Gewinne in Richtung 80,75 USD oder sogar ca. 89,00 USD möglich. Sollte der Wert aber unter den EMA 50 abfallen, dann würden Abgaben bis ca. 54,00 USD oder sogar 47,38 USD drohen.

Fazit: Die Twitter-Aktie ist auf dem Sprung zu einer weiteren Rally. Aber noch steht eine wichtige Hürde im Weg. Die Chancen auf einen Ausbruch stehen nicht schlecht. Aber gute Chancen auf einen Ausbruch und ein tatsächlicher Ausbruch sind völlig verschiedene Dinge. Gelingt der Ausbruch, dann steht einer Rally nichts Wesentliches im Weg.

Zusätzlich lesenswert:

ORANGE - Wo kann man die Aktie abfischen?

FIRST MAJESTIC SILVER - Erneute Long-Chance

Schnaps-Hersteller: Aktie klettert auf Allzeithoch

Der GodmodeNewsletter: Mehr als 40.000 zufriedene Leser - gehören auch Sie dazu! Jetzt kostenlos abonnieren

Twitter Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)