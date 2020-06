TWITTER - Bärische Kerzenkombination in der Mache

Twitter Inc. - WKN: A1W6XZ - ISIN: US90184L1026 - Kurs: 33,900 $ (NYSE)

Interessante Chartmuster ergeben sich derzeit bei der Twitter-Aktie. Die Kurssequenzen seit dem Crashtief im März wurden immer wieder durch deutliche Kursrücksetzer unterbrochen. Das Kursgeschehen spitzt sich zu oder, wie man auch sagt, keilt sich bärisch ein. An der oberen Begrenzung des Keils, wo derzeit auch in etwa der maßgebliche langfristige Abwärtstrend verläuft, kommt die Aktie in dieser Woche nicht weiter. Heute bleibt sie unter dem gestern ausgebildeten Hoch hängen, womit sich eine Zwei-Kerzen-Umkehrformation ausbilden würde. Diese spricht für einen Rücksetzer des Aktienkurses.

Als Zielzone könnte man den inzwischen wieder nach oben eindrehenden EMA200 und die dort in Kürze verlaufende Keilbegrenzung bei 32,00 USD nennen. Größere Rückschläge auch mit Blick auf den potenziellen Keil wären derzeit erst zu erwarten, wenn die Aktie unter 30,00 USD nachgibt.

Das Potenzial auf der Oberseite ist aus jetziger Sicht extrem begrenzt. Die Bullen benötigen einen Kraftakt, um den Deckel um 35,40 USD, bestehend aus mehreren Trendlinien, aufzubrechen. Das Gap zwischen 35,40 und 38,04 USD wäre in diesem Szenario das nächste Ziel. Präferiert wird zunächst aber eine charttechnische Verschnaufpause. Wichtig werden hierfür auch die morgige Kursentwicklung und der dann feststehende Wochenschluss sein.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,46 3,26 3,97 Ergebnis je Aktie in USD 1,90 0,38 0,66 Gewinnwachstum -80,00 % 73,68 % KGV 18 89 51 KUV 7,6 8,1 6,7 PEG neg. 0,7 *e = erwartet

