UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" belassen. Der Essenslieferdienst sei führend in der Mena-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika), schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Ausnahme von Thailand, wo Delivery Hero anhaltend Marktanteile verliere, sei auch die Entwicklung in Asien stark./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2021 / 09:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.