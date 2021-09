UBS belässt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel 425 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 425 Euro belassen. Chinesische Kundinnnen der Millenial-Generation kauften seit der Corona-Krise bevorzugt qualitativ hochwertige und funktionale Kosmetik sowie mit einem stärkeren Fokus auf Gesundheit, schrieb Analystin Jennifer Han in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Marke und Preis spielten dabei weniger eine Rolle. Mit einem steigenden Budget für Kosmetikausgaben sollte daher auch die Nachfrage nach Premiumprodukten anziehen. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie des französischen Kosmetikkonzerns L'Oreal einer ihrer Favoriten, so die Expertin./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 09:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT

