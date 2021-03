UBS belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Traton nach dem Jahresbericht der VW-Nutzfahrzeugtochter und vor der Telefonkonferenz am 22. März auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Erholungsdynamik sei stark, die Geschäftsentwicklung der Sparte Scania sei besonders positiv und beim Umbau von MAN gebe es nun Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 11:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 11:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.