UBS hebt Ziel für Nike auf 127 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 122 auf 127 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Adidas-Konkurrenten deute an, dass die negativen Auswirkungen der Viruskrise schneller ein Ende haben dürften als zunächst gedacht, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erwartete robuste Gewinnwachstum dürfte die Aktie anschieben. Die langfristige Aktienstory sei weiter intakt./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.