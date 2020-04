UBS senkt Ziel für Eon auf 8,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 9,50 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Basierend auf seinem zentralen Szenario einer langsamen wirtschaftlichen Erholung Anfang 2021 habe er seine Schätzungen für den Versorgersektor an die neue Realität angepasst, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Eon sei fraglich, ob und inwiefern auch alle Kunden in der Rezession ihre Rechnungen begleichen können. Der jüngste Kapitalmarkttag sei aber gut verlaufen./ajx/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.