ULTA BEAUTY - Die Bullen basteln am Comeback

Viele Aktien der "Corona-Verlierer" wie Ulta Beauty schlugen in den vergangenen Monaten wilde Haken, das Ganze eingebettet in breite Seitwärtszonen. So kam es auch dazu, dass dieser Titel mit Blick auf die Analyse vom 26. Oktober nur das Abwärtsziel bei 212 USD abarbeiten konnte. Ein weiterer Rutsch wurde von den Käufern schnell wieder gekontert, das Tief bei 186 USD blieb folglich unerreicht. Heute setzen die Käufer ein großes Ausrufezeichen.

Denn in Form der beiden EMAs 50 und 200 und auch der Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch im Juli 2019 werden mit dem heutigen Kurssprung und einer großen Break-away-Kurslücke gleich mehrere Widerstände auf einmal genommen. Im Ideafall konsolidiert die Aktie nun in den kommenden Tagen zurück bis an die Trendlinie bei derzeit rund 236 USD und zieht anschließend weiter an. Dabei bilden das "Corona-Gap" aus dem Februar 2020 bei 298,00 USD und das etwas darüber liegende "Vor-Corona-Hoch" bei 304,65 USD eine potenzielle mittelfristige Zielzone.

Für einen neuen Aufwärtsimpuls wäre es wichtig, dass das Tief der vergangenen Wochen bei 200,50 USD nicht mehr unterschritten wird. Absicherungen könnten bereits vorgeschaltet unter dem Zwischentief bei 210,02 USD in den Markt gelegt werden.

Aus fundamentaler Sicht erwarten Analysten nach dem schlechten Jahr 2020 im kommenden Jahr einen deutliche Verbesserung von Umsatz und Gewinn. Beim Umsatz könnte Ulta Beauty wieder nahezu das Niveau von 2019 erreichen. Der Gewinn dürfte dagegen mit 10,90 USD je Aktie noch deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 7,40 5,99 7,36 Ergebnis je Aktie in USD 12,15 3,09 10,90 KGV 21 81 23 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Ulta-Beauty-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)