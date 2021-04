Umfang der Klage von Tigo gegen APS wegen Verletzung des geistigen Eigentums weitet sich aus

Klage gegen APSystems und die Muttergesellschaft Zhejiang Yuneng Technology Co., Ltd. umfasst fünf Patente

Tigo Energy, Inc., der weltweit führende Anbieter von Flex-MLPE (Module Level Power Electronics) in der Solarbranche, hat zusätzlich zu seinem derzeit laufenden Fall eine neue Klage gegen Altenergy Power Systems („APsystems“) eingereicht. Die Klage umfasst vier neue Patentverletzungsansprüche sowie einen zusätzlichen Anspruch aus einem Patent, das in der zuvor eingereichten Klage geltend gemacht wurde. Die Klage wurde vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den nördlichen Bezirk von Kalifornien (United States District Court for the Northern District of California) eingereicht. Die Gesamtzahl der strittigen Patente in beiden Fällen liegt nun bei sechs. Die Beschwerde umfasst alle juristischen Personen von APsystems in den USA sowie in China.

In der neuen Klage wird behauptet, dass die Sunspec-kompatiblen Produkte von APsystems die folgenden US-Patente verletzen: 8.653.689, 9.584.021, 9.966.848, 10.333.405 und 8.933.321. Die Klage konzentriert sich auf verschiedene Systeme und Methoden, die in der Schnellabschalteinheit des PV-Moduls verwendet werden.

Die branchenführenden Solaranlagen von Tigo bieten optimierte, überwachte und sichere Solaranlagen, um diese kritische Infrastrukturinvestition zu schützen und einen konsistenten ROI für die Lebensdauer erneuerbarer Energiesysteme zu erzielen. Tigo ist führend in der Schnellabschalttechnologie und Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE) mit über hundert erteilten oder angemeldeten Patenten und Millionen von weltweit installierten Einheiten.

