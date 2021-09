Umfrage - Anleger weniger zuversichtlich zu Euroland-Konjunktur

Berlin (Reuters) - Börsianer blicken weniger optimistisch auf die Konjunktur im Euro-Raum als zuletzt.

Das von der Investment-Beratungsfirma Sentix ermittelte Barometer fiel im September um 2,6 auf 19,6 Zähler - der tiefste Wert seit April. Die Lagebeurteilung der insgesamt 1070 befragten Anleger war zwar zum Vormonat unverändert, wie aus der am Montag veröffentlichten monatlichen Umfrage hervorgeht. Allerdings fiel das Barometer für die Aussichten den vierten Monat in Folge und sackte auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 ab. "Der seit rund einem Jahr andauernde konjunkturelle Erholungsprozess nach dem schmerzlichen Lockdown im Frühjahr 2020 hat seinen Zenit zunächst durchschritten", so das Fazit von Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Auch mit Blick auf Deutschland verschlechterten sich die Konjunkturerwartungen zum vierten Mal in Folge - und zwar auf 6,8 Punkte. Der Gesamtindex fiel auf 20,9 Zähler von 25,7 Punkten im August. Dies ist der niedrigste Stand seit April. Eine Trendwende aus den Daten abzuleiten, wäre laut dem Sentix-Geschäftsführer voreilig: "Aber die Risiken nehmen zu."