Umfrage - Jeder vierte Deutsche bestellt Lebensmittel im Internet

Berlin (Reuters) - Mehr als jeder vierte Deutsche bestellt einer Umfrage zufolge inzwischen Lebensmittel im Internet.

Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Branchenverbandes Bitkom unter rund 1000 Befragten hervor. Vor der Corona-Krise waren es lediglich 16 Prozent und auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020 sogar 30 Prozent. "Die von der Corona-Krise angestoßenen Veränderungen sind auch im Lebensmitteleinzelhandel von Dauer", erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Besonders häufig bestellten die 30- bis 49-Jährigen im Netz. In dieser Altersgruppe kauft mehr als jeder Dritte Käse, Butter und Ähnliches online ein. Und fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie seit Beginn der Pandemie häufiger online Lebensmittel ordern als zuvor.

Dabei greifen die Deutschen der Umfrage zufolge auf unterschiedliche Angebote zurück. Jeder Zehnte ist Kunde bei Online-Hofläden oder besitzt ein Abo für Gemüsekisten. Acht Prozent kaufen demnach in Online-Supermärkten wie Rewe.de, Bringmeister.de oder Amazon Fresh ein. Inzwischen nutzen auch sieben Prozent die neuen Express-Lieferdienste wie Gorillas, Flink und Foodpanda von Delivery Hero, die innerhalb kürzester Zeit die Bestellungen an die Wohnungstür bringen.