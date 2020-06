Umfrage - Viele Startups sorgen sich um Finanzierungen

Berlin (Reuters) - Viele Startups in Deutschland haben wegen der Virus-Krise Probleme mit der Finanzierung, bislang aber oft keine staatliche Unterstützung bekommen.

34 Prozent der jungen Unternehmen gaben in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des IT-Verbands Bitkom an, Sorgen zu haben, dass Investoren abspringen könnten. 71 Prozent sagten, es sei schwieriger geworden, Geldgeber zu finden.

Die Bundesregierung hat ein Rettungspaket für Startups geschnürt. Allerdings sind die Hilfen in vielen Fällen noch nicht vor Ort angekommen. 43 Prozent der 112 befragten Firmen gaben an, finanzielle Unterstützung erhalten zu haben. 30 Prozent sagten aber, für sie gebe es kein passendes Angebot. 84 Prozent der Startups kritisierten, dass sich die staatlichen Hilfen zu stark an den Bedürfnissen größerer Konzerne und Mittelständler orientiere.