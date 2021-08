Umsatzwachstum der deutschen Wirtschaft verlangsamt sich spürbar

Berlin (Reuters) - Die Konjunkturerholung in Deutschland hat im Juli an Fahrt verloren.

Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft wuchs nur noch um 0,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Im Juni war es mit 2,3 Prozent noch fast dreimal so stark ausgefallen. Der Umsatz liegt inzwischen um 12,7 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Berechnet wird dieser Indikator auf Basis der Umsatzsteuer-Voranmeldungen aus den Bereichen Industrie, Bau, Handel, Dienstleister, Energie- und Wasserversorgung.

Commerzbank-Ökonom Ralf Solveen sieht in dem verlangsamten Umsatzwachstum ein Signal dafür, "dass die Erholung der deutschen Wirtschaft an Schwung verloren hat". Im laufenden dritten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt zwar noch einmal kräftig zulegen, nachdem es bereits im Frühjahr um 1,6 Prozent gewachsen war. Im vierten Quartal sollte das Plus dann aber deutlich niedriger ausfallen. "Denn dann dürfte der Aufholprozess der 'Corona-Sektoren' weitgehend abgeschlossen sein", sagte Solveen. "Hinzu kommen die steigenden Infektionszahlen, die andauernden Materialengpässe in der Industrie und ein abnehmender Nachfragesog aus China."