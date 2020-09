UNILEVER - Aktie erreicht Zielbereich

Unilever N.V. - WKN: A0JMQ9 - ISIN: NL0000388619 - Kurs: 51,200 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten GodmodePLUS-Analyse von Ende August ("UNILEVER - EMA200 im Fokus") lautete wie folgt: "So lange der EMA200 nicht wieder paar Tagesschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands nordwärts in den Bereich der jüngsten Bewegungshochs knapp oberhalb der 52,00 EUR Marke.Erst ein Bruch des Aufwärtstrends bringt die Bullen hier ins Schwitzen, bis dahin haben die Käufer das Heft des Handelns fest in der Hand aus charttechnischer Sicht."

Kursziel erreicht - und nun?

Die in der jüngsten Betrachtung genannte Marke von 52 EUR wurde im gestrigen Handel erreicht, es gab allerdings kein Follow Through mehr auf der Oberseite. Die lange schwarze Tageskerze vom gestrigen Handelstag ist kurzfristig negativ zu interpretieren und könnte nun wieder eine Konsolidierung zurück an die Aufwärtstrendlinie einleiten.

Neue prozyklisch bullische Signale entstehen hier erst wieder bei einem Ausbruch über 53 EUR. Bis dahin ist die Seitenlinie keine verkehrte Option.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)