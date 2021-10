Unilever kündigt Dividende für das dritte Quartal an

Der britisch-niederländische Verbrauchsgüterkonzern Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78) wird eine Dividende in Höhe von 0,4268 Euro (0,3598 Pfund) für das dritte Quartal ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Unilever zahlt seine Dividenden vierteljährlich aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,7072 Euro (ca. 1,4392 Pfund) bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,70 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,74 Prozent.

Ausbezahlt wird die Dividende für das dritte Quartal am 1. Dezember 2021. Ex-Dividenden Tag ist der 4. November 2021. Seit dem Jahr 1937 werden bereits Dividenden bezahlt.

Der Umsatz von Unilever stieg im dritten Quartal 2021 um 4 Prozent auf 13,5 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag weiter mitteilte. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Anstieg um 2,5 Prozent. Dabei standen Preiserhöhungen um 4,1 Prozent einem Rückgang bei den Verkäufen um 1,5 Prozent gegenüber. In den ersten 9 Monaten 2021 ergab sich ein Umsatz von 39,3 Mrd. Euro (+ 1,7 Prozent). Auf vergleichbarer Basis war dies ein Anstieg um 4,4 Prozent. Unilever rechnet im nächsten Jahr mit einer stärkeren Inflation als in diesem Jahr. Das Management erwartet für das Gesamtjahr weiterhin eine unveränderte operative Marge auf vergleichbarer Basis.

Zu Unilever zählen Marken wie Dove-Seife, Domestos, Knorr-Fertiggerichte, Magnum- und Langnese-Eis oder auch Lipton-Eistee.

Redaktion MyDividends.de