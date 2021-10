UNITED INTERNET - Aktie bleibt ein Trauerspiel

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 31,960 € (XETRA)

Zu den Enttäuschungen im Börsenjahr 2021 zählt bislang klar die Aktie von United Internet. Nach einem starken Abverkauf im vierten Quartal 2020 erholte sich der Titel zumindest wieder bis in den Februar hinein, steckt seither aber in einer Korrektur fest. Im August wies ich auf potenzielle Long-Chancen hin, der Wert erreichte aber nur bis auf 0,01 EUR das Mindestziel bei 37,68 EUR. Anschließend bekamen die Bullen keinen Fuß mehr auf den Boden.

Im Zuge des Abverkaufs im Oktober hat die Aktie sogar die Unterstützungszone zeiwchen 33,70 und 32,90 EUR aufgegeben. Damit gehen einem die bullischen Argumente so langsam aus. Die untere Begrenzung eines Trendkanals ist zwar nicht mehr weit entfernt. Der Weg des geringeren Widerstands zeigt aber klar abwärts in Richtung der Tiefs um 29,39 EUR. Zwischenzeitliche Pullbacks in Richtung der 33-EUR-Marke würden daran nichts ändern. Prozyklische Kaufsignale wären sogar erst über 37,68 EUR aktiviert. Und für eine langfristige Wende benötigt der Wert Kurse über 43,88 EUR.

Fundamental bleibt die Aktie durchaus ansprechend bewertet. Ein Börsengang der Sparte Business Applications könnte neue Fantasie bringen. Auch will United Internet mehr Licht ins Dunkel bringen, was die Zukunft und Ziele rund um den Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes der Tochter 1&1 anbelangt. Diesbezüglich könnten News noch im laufenden Jahr anstehen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von United Internet bleibt düster. Aktuell toben sich die Verkäufer aus, Kaufsignale sind in weiter Ferne. Anleger können sich einen Kursalarm im Bereich um 29,40 EUR stellen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 5,37 5,58 5,75 Ergebnis je Aktie in EUR 1,55 2,17 2,27 KGV 21 15 14 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,50 0,50 Dividendenrendite 1,56 % 1,56 % 1,56 % *e = erwartet

