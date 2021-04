UNITEDHEALTH - Dow-Schwergewicht fliegt

Die Aktie von UnitedHealth befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Im März 2020 geriet die Aktie kurzfristig stark unter Druck und fiel auf ein Tief bei 187,72 USD zurück. Damit notierte der Wert unter seinem langfristigen Aufwärtstrend. Aber schon einen Tag nach dem Tief kehrte er in den Aufwärtstrend zurück und startete zu einer Rally auf 367,46 USD. Dieses Hoch markierte die Aktie am 09. November.

Anschließend konsolidierte der Titel mehrere Wochen seitwärts. Am 23. März brach er aus dieser Konsolidierung nach oben aus. Nach einem leicht überschießenden Pullback drücken die Bullen seit einigen Tagen wieder aufs Gaspedal. Am Freitag markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 393,92 USD.

Kaufwelle hat noch Potenzial

Das Chartbild der UnitedHealth-Aktie macht einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Woche könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 421,40 USD kommen. Da die Aktie aufgrund einer etwas merkwürdigen Berechnungsweise aktuell das Schwergewicht im Dow Jones, dürfte ein Anstieg dieser Aktie den Index positiv beeinflussen.

Ein Rückfall unter 380,50 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen, aber erst ein Abtauchen unter das letzte Konsolidierungstief bei 360,55 USD wäre ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall wäre mit Abgaben gen 332-330 USD und damit auf den EMA 200 bzw. dem Aufwärtstrend seit April 2020 zu rechnen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)