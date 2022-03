UNITEDHEALTH - Schwergewicht im Dow mit neuem Allzeithoch

Die Aktie von Unitedhealth ist aufgrund der eher seltsamen Berechnungsart des Dow Jones das Schwergewicht im Index, obwohl Firmen wie Apple und Microsoft eine weit höhere Marktkapitalisierung aufweisen.

Die Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung- Diese führte den Wert am 30. Dezember 2021 auf ein Allzeithoch bei 509,32 USD. Die anschließende Konsolidierung führte die Aktie auf 447,27 USD zurück. Am 15. März gelang im zweiten Versuch der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Dezember 2021.

In den letzten Tagen pendelte der Wert um das Dezemberhoch. Gestern kam es erstmals zu einer weißen Tageskerze, die komplett oberhalb des Dezemberhochs liegt. Sie brachte zudem ein neues Allzeithoch bei 521,20 USD und den höchsten Schlusskurs in der Historie der Aktie mit sich.

Rally kann weitergehen?

Mit dem neuen Allzeithoch von gestern wurde die Rally in der Unitedhealth-Aktie frisch bestätigt. Damit kann sie in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen. Ein Anstieg gen 575 USD wäre durchaus möglich.

Ein Rückfall unter dem EMA 50 bei aktuell 488,58 USD, wäre allerdings ein negatives Zeichen für die Bullen. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Rücksetzer gen 447,27 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Bullen haben hier die deutlich besseren Karten. Eine Rallyfortsetzung ist das wahrscheinlichste Szeanrio.

Zusätzlich lesenswert:

AUMANN - Kursprung nach Zahlen

NORDEX - Eine Achterbahnfahrt mit vielen Chancen?

HOME24 - Aktie vor Kaufwelle?

UnitedHealth - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)