URBAN OUTFITTERS - Die Bullen drehen wieder auf

Urban Outfitters ist eine im Jahr 1970 gegründete US-Handelskette für Lifestyle-Produkte. Neben Bekleidung vertreibt das Unternehmen auch Beautyprodukte, Wohnaccessoires, Bücher und Schallplatten. Im vergangenen Jahr erzielte Urban Outfitters einen Umsatz von 3,45 Mrd. USD.

Gestern meldete das Unternehmen ein Quartalsergebnis, das einschlug wie eine Bombe. Mit einem Umsatz von 927 Mio. USD erreichte Urban Outfitters sogar verglichen mit dem ersten Quartal 2019 einen Umsatzanstieg um 7,3 %. Gegenüber dem ersten Quartal 2020 sprangen die Erlöse um beeindruckende 58 % nach oben. Die Bruttomarge verbesserte sich gegenüber der Vergleichsperiode 2019 von 31,1 auf 32,4 %. Der Gewinn je Aktie schoss auf 54 Mio. USD oder 0,54 USD je Aktie nach oben. Im Vorjahresquartal war ein Verlust von 1,41 USD je Aktie angefallen, im ersten Quartal 2019 ein Gewinn von 0,31 USD je Aktie. Beides, Umsatz und Gewinn, bedeutete den höchsten Wert in der jahrzehntelangen Historie des Unternehmens. Der Knaller: Analysten hatten gerade einmal einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwartet, womit der Konsens um 200 % übertroffen wurde.

Es ist daher wahrscheinlich, dass viele Experten erst einmal neu rechnen müssen. Aktuell liegt der Konsens bei einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD für das Jahr 2021 und 2,27 USD je Aktie für 2022. Daraus errechnen sich KGVs von 21 und 18.

Wir blicken zunächst auf das hochinteressante langfristige Chartbild der Aktie. In den Jahren 2000 bis 2008 lief der Wert sensationell, vervielfachte sich, um anschließend in eine hochvolatile Seitwärtsphase überzugehen. Mit dem Wissen der Kursexplosion zuvor erscheint diese aber in einem ganz anderen Licht. Das Coronacrashtief wurde nur wenige Cents unter dem Tief des Jahres 2008 markiert, womit insgesamt ein komplexes mehr als zehnjähriges Korrekturmuster seinen Abschluss gefunden haben könnte. Das Big-Picture-Kursziel lautet folglich neue Allzeithochs, wobei man sich an einer Pullbacklinie orientieren kann, die derzeit bei rund 57 USD verläuft.

Das kurzfristige Bild ist aber nicht minder interessant. Denn durch die Konsolidierung seit März hat der Wert einen Großteil des überkauften Status abgebaut. Die Konsolidierung lässt sich zudem in eine Flaggenformation fassen, die die Aktie heute per Gap zu verlassen versucht. Im Fokus steht nun das Zwischenhoch bei 41,95 USD. Darüber lauten die nächsten Trendziele 48,24 und 52,50 USD. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 33,50 USD an. Solange diese Marke verteidigt wird, sind deutliche Zuwächse in den kommenden Wochen möglich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,45 4,25 4,48 Ergebnis je Aktie in USD 0,01 1,86 2,27 KGV 3.993 21 18 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

