US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Vortag deutlich gestiegen waren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,21 Prozent auf 130,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Papiere lag bei 1,56 Prozent.

US-Konjunkturdaten fielen zum Handelsauftakt gemischt aus. Belastet wurden die Festverzinslichen durch besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet gesunken.

Enttäuschende Daten zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal konnten den Anleihen keinen Auftrieb verleihen. In den Monaten Juli bis September hat sich die Konjunktur in der größten Volkswirtschaft der Welt stärker als erwartet abgekühlt./jkr/bgf/jha/