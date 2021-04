US-Anleihen: Leichte Kursverluste zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 131,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 1,67 Prozent.

Rasch fortschreitende Impfungen und große Konjunkturpakete der Regierung haben für Konjunkturoptimismus gesorgt. Zuletzt hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell dem US-Fernsehsender CBS gesagt, dass die US-Wirtschaft weiter an Kraft gewinne und künftig mehr Jobs geschaffen werden können. Allerdings wies er auch darauf hin, dass es nach wie vor Risiken für die weitere konjunkturelle Entwicklung durch die Corona-Krise gebe. Da auf absehbare Zeit nicht mit einer Änderung der Geldpolitik der Fed gerechnet wird, hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am Montag nicht an./jsl/jha/