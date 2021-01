US-Bank Wells Fargo steigert Gewinn dank weniger Risikovorsorge

New York (Reuters) - Die US-Bank Wells Fargo hat dank einer geringeren Risikovorsorge für faule Kredite im vierten Quartal mehr verdient.

Der Gewinn kletterte um vier Prozent auf 2,99 Milliarden Dollar, wie die in San Francisco ansässige Bank am Freitag mitteilte. Analysten hatten mit einem stabilen Ergebnis gerechnet. Das Institut profitierte vor allem davon, dass die Risikovorsorge um 823 Millionen Dollar unter dem Vorjahresniveau lag. In der ersten Jahreshälfte 2020 hatte Wells Fargo noch mehr als 14 Milliarden Dollar zur Seite gelegt.