US-Banken wollen überwiegend an ihrer Dividende festhalten

Die amerikanischen Großbanken JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005), Citigroup (ISIN: US1729674242), Bank of America (ISIN: US0605051046), Goldman Sachs Group (ISIN: US38141G1040) sowie Morgan Stanley (ISIN: US6174464486) teilten am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street mit, an ihrer aktuellen Ausschüttungspolitik festhalten zu wollen. Von den großen Instituten signalisierte bisher lediglich Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015) eine Kürzung der Dividende für das dritte Quartal.

Die US-Notenbank Federal Reserve gab am letzten Donnerstag die Ergebnisse des Stresstests bekannt. Die Institute hätten sich im jährlichen Stresstest gut geschlagen, müssten angesichts der Corona-Krise aber weiterhin strikte Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung einhalten. So wurden bis mindestens Ende des dritten Quartals Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen untersagt. Auch die Deutsche Bank war ohne Probleme durch den Stresstest der US-Notenbank gekommen.

Redaktion MyDividends.de